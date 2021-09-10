«الزراعة» توافق على تسجيل 95 سماد معدني تمهيدا لتداولها بالأسواق

وافقت لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجلستها المنعقدة رقم 104 لسنة برئاسة الدكتور سامى محمد محمود السعدني على تسجيل 95 سماد معدني وتم مراجعتها بمعرفة اللجنة الفنية للمخصبات تمهيدا لتداولها للمزارعين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أنها اتخذت العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرا حيويا في إنتاج المحاصيل، وأن الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث أن هناك ٣٦ مصنعا في منظومة تصنيع المبيدات بمنطقة غرب الدلتا.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية التي تطبقها الدول، مشيرا إلى أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرار للسوق المصري ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعية.

وأشار رئيس لجنة مبيدات الآفات إلى أن لجنة المبيدات أطلقت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة «يونيدو» حملة توعية للمزارعين ومطبقي المبيدات للتوعية بمخاطر استخدام المبيدات الزراعية وآثارها الناتجة على صحة الإنسان.