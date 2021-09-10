الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

حسن شاكوش يوجه رسالة إلى مطرب المهرجانات حودة بندق بعد تعرضه لحادث سير

مطرب المهرجانات حودة
مطرب المهرجانات حودة بندق

تمنى المطرب الشعبي حسن شاكوش الشفاء العاجل لمطرب المهرجانات حودة بندق الذي تعرض لحادث سير مساء أمس الخميس أثناء قيادته سيارته على الطريق الدائري.

 

ونشر حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" صورة لحودة بندق وعلق عليها قائلا: “ألف سلامة عليك يابندق وإن شاء الله ياحبيبي هتقوم بسلامة وتبقى أحسن من الأول”.

حودة بندق

وتعرض مطرب المهرجانات حودة بندق، أمس الخميس، لحادث سير نُقل على إثره إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

 

وقال إيهاب المصري مدير أعمال مطرب المهرجانات حودة بندق في تصريح خاص لـ"الدستور" إن “بندق” تعرض امس الخميس لحادث سير أثناء قيادته سيارته الشخصية على الطريق الدائري متوجها لإحياء إحدى حفلات الزفاف بمنطقة بنها في محافظة القليوبية.

 

وأضاف “المصري” أن حودة بندق نقل على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج بعد إصابته بعدد من الكدمات وبعض الجروح والخدوش في الوجه، مشيرا إلى أنه لم يستطع أن يحيي حفل الزفاف.

 

ونشر مطرب المهرجانات حودة بندق - من خلال خاصية القصص ستوري عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - تعليقا قال فيه: «الحمدلله» بعد نجاته من الموت، اثر تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى ليلة أمس الخميس في أول تعليق له به الحادث. 

 

 

وأصيب حودة بندق بجرح قطعي فوق العين وآخر في الخد بالإضافة إلى كدمات في الرأس وتناثر الزجاج في يديه وتلقى الإسعافات الأولية فور وصوله المستشفى وتم استخراج الزجاج من يديه وخياطة الجروح القطعية.

 

وغادر حودة بندق المستشفى على الفور بعد تلقي الإسعافات الأولية ويخضع حاليا للراحة التامة وفقا لتعليمات الأطباء. 

مهرجانات مطرب المهرجانات حسن شاكوش مطرب المهرجانات حودة بندق لحادث سير

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