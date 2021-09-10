الأمم المتحدة: دعم الرئيس السيسى لتمكين المرأة «أمر عظيم»

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الأقليمي لمكتب الدول العربية- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدفت التعرف على جهود الدولة المصرية والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة المصرية، وذلك بحضور راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بخالدة بوزار في المجلس القومي للمرأة، معربة عن سعادتها بالتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والذي أسفر عنه العديد من البرامج والمشروعات الهامة المعنية بتمكين المرأة في جميع المجالات.

الدكتورة مايا مرسي تستقبل الدكتورة خالدة بوزار

وأكدت «مرسي» أن المرأة المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية طفرة حقيقية، سواء في مجال الحقوق أو التشريعات أو الوصول للمواقع القيادية أو في مجال التمكين الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وذلك في ظل قيادة حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وما تستطيع أن تحققه من إنجازات في جميع المجالات، مستعرضة أهم المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية خلال الفترة الماضية.

واستعرضت جهود المجلس في مجال دعم ومساندة المرأة، والعمل على توفير كل ما يمكن لتذليل كافة العقبات أمامها.

الدكتورة مايا مرسي تستقبل الدكتورة خالدة بوزار

من جهتها، أعربت خالدة بوزار عن عميق سعادتها بزيارة المجلس القومي للمرأة والالتقاء بالدكتورة مايا مرسي، والتعرف عن قرب على جهود الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى أن مصر قامت بخطوات هامة وعظيمة في هذا المجال، مؤكدة أهمية التعاون القائم بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أشادت «بوزار» بالدعم الذي تحصل عليه المرأة المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودوره في دعم وصول المرأة للمواقع القيادية، مشيرة إلى أنه أمر عظيم أن تصل نسبة المرأة في الحكومة المصرية إلى 25% وهي نسبة غير مسبوقة.

كما أشادت بالقوانين التى أقرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية التى تدعم حقوق النساء والفتيات في كافة المجالات، مثل قوانين مناهضة التحرش وختان الإناث، وهى جميعها قضايا غاية في الأهمية، مشيرة أيضاً إلى أهمية المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة المصرية، مثل برنامج "حياة كريمة" و"2 كفاية" وغيرهما من البرامج التى تصب في مصلحة المرأة المصرية والمجتمع المصري.