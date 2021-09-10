«رجعت الشتوية».. سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بشرق ووسط المحافظة الساحلية.

ومن جانب آخر شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا من المصطافين للاستمتاع بالعطلة الأسبوعية، مع ظهور الغيوم وهطول الأمطار.

سقوط أمطار خفيفة

وكانت قد توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافوا أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

- حي المنتزه أول ينسق مع شركة المياه والصرف الصحي لاستقبال الشتاء

وكان قد نفذ حي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى محاكاة لتلافى أى انسدادات أو تراكمات لمياه الأمطار بشارع مصطفى كامل بعد أعمال التطوير، وعدد من الشوارع في نطاق الحي وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

كما تم إجراء تجربة محاكاة في الأنفاق التابعة للحي وهي نفق محمد نجيب، ونفق سيدي بشر لاختبار مدى جاهزية هذه الأنفاق وقدرتها الاستيعابية لتحمل موسم الأمطار، والعمل على رفع كفاءتها لاستقبال فصل الشتاء و تلافى تراكم الأمطار .

سقوط أمطار خفيفة

يأتي ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار، للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.

سقوط أمطار خفيفة

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمختصين، بضرورة إجراء محاكاة في نطاق كل حي، وخاصة الأماكن التي تتراكم فيها الأمطار للتأكد من درجة الاستعداد، مؤكدا أن ملف الأمطار ومواجهة النوات من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ بهذا الملف والتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووضع الخطوط العريضة ومتابعة استعدادات الجهات كلا علي حدي للتعامل مع موسم الأمطار.

سقوط أمطار خفيفة





وأشار المحافظ إلى أن الجهات التنفيذية نجحت بشكل جيد خلال موسم شتاء العام الماضي، بتخفيف حدة المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة بالرغم من كثافة الأمطار التي وصلت في بعض الأحيان إلي 10 ملايين متر مكعب.

سقوط أمطار خفيفة





وكلف «الشريف» نائب المحافظ بالتنسيق لوضع نتائج شاملة ووضع خريطة كاملة تفصيلية موضح بها الدور المنوط به كل جهة تنفيذية للتعامل مع نوات الأمطار الغزيرة قبل وبعد النوات وفقاً للإمكانيات المتاحة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي أوجه للقصور وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.