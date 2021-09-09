الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الكتب بطنطا تحتفل بمرور 40 عامًا على رحيل الشاعر صلاح عبدالصبور

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أمسية أدبية بدار كتب طنطا للاحتفال بالشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، أحد أهم رواد حركة الشعر الحر في مصر والوطن العربي.

وأكد الشاعر مصطفى منصور رئيس نادي أدب طنطا، أن عبد الصبور أحدث طفرة كبيرة في مجال الشعر التقليدي، الذي أبدع في كتب الشعر الحر، متخلصا من القافية، لكن دون المساس بقيمة ما قدم من تجارب وتاريخ في مجال الشعر العربي القديم، وتابع قائلا: “صلاح عبد الصبور يستحق الاحتفال به لأنه ورغم تأثره بالأدب الغربي، الا انه ظل ثابتا على عاداتنا وتقاليدنا، دون أن يخرج عنها”.

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صورة من الفعالية

وأشار د. محمد عبد المنعم عبد الحي الباحث والأستاذ المساعد في الأدب والنقد إلى أن الحديث عن صلاح عبد الصبور يحتاج الى جلسات كثيرة جدا، نظرا للثراء الكبير في شخصية الراحل، الذي استطاع بكل حرفية المزج بين المعاصرة والتراث، وهو شاعر كبير من أعظم شعراء العصر الحديث، كما استعرض ملامح البنية الدرامية في شعر صلاح عبد الصبور، موضحا أنه نجح الى حد كبير في توظيف الدراما في شعره الغنائي، بل أنه جعل منها منهجا يقيم عليه كثير من قصائده الغنائية.

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دار الكتب الشاعر صلاح عبد الصبور إيناس عبد الدايم دار الكتب بطنطا رحيل صلاح عبد الصبور

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وائل لطفي

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