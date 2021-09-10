الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 10-9-2021 المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية

قطارات مصر
قطارات مصر

نستعرض معكم مواعيد القطارات اليوم الجمعة المكيفة والمميزة على جميع خطوط السكك الحديدية بالمحافظات بالقاهرة والإسكندرية والوجه القبلى، وذلك في إطار توفير خدمات نقل المسافرين والركاب عبر خطوط السكك الحديدية والقطارات المميزة. 
 

مواعيد القطارات اليوم الجمعة المكيفة والمميزة إلكترونيا 


تزداد عمليات البحث والاستعلام يوميا عن مواعيد القطارات واسعار التذاكر والمقاعد المتاحة للحجز فى جميع الخطوط وبطرق إلكترونية عبر موقع هيئة السكك الحديدية أو تطبيق جوجل بلاى تسهيلا على المواطنين ومنع التزاحم فى محطات القطارات. 
 

القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة إلى الإسكندرية


ينطلق قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مكيف ومميز الساعة 5.00 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.
 
 قطار رقم 905 القاهرة الإسكندريةVIP مباشر يتحرك  الساعة 8.00 صباحا.
 
ينطلق قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.
 
يقوم قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مكيف ومميز  من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.
 
 قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.
 
يتحرك قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر  الساعة 2 ظهرا.
 
قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية يقوم الساعة 2،25  ظهرا.
 
رحلة قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP  الساعة 3 بعد الظهر.

يتحرك  قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 3،20  بعد الظهر.
 
يقوم قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية الساعة 4  عصرا. 

يتحرك قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية الساعة 5،20 عصرا .
 
قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6 مساء.
 
يتحرك قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 7 مساء.

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مواعيد القطارات من الاسكندرية إلى القاهرة وعدة محافظات مكيف ومميز


رحلة قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة الساعة 6.00 صباحا.
 
قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر  يتحرك الساعة 7.00 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.
 
قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 8.15 صباحا.
 
ينطلق قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة  الساعة 11.30 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة  فى الساعة 1 ظهرا.
 
 قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر  الساعة 2 ظهرا.
 
 رحلة قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة  الساعة 3 بعد الظهر. 

يتحرك قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مكيف ومميز  الساعة 5،20 بعد الظهر.
 
قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6 مساء.
 
قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7 مساء.
 
قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8،20 مساء.
 
قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 5 عصرا .
 
قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 8 مساء.
 
قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 8 مساء
 

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