وزيرة التضامن تنعى محمود العربي

نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالوزارة رجل الأعمال محمود العربي صاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز ٨٩ عامًا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي فى بيان، أن الفقيد الراحل كان رائدًا في نهضة الصناعة الوطنية، وكان نموذجًا في رعاية وحماية عٌمَّالِه، كما أن له إسهامات في العمل الأهلي لا تخفى على الجميع، كما كان فاعلًا للخير بكل إخلاص، فأقام أكبر مستشفي في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي، بالإضافة للعديد من المشروعات الكبري التي كان لها مردود اجتماعي كبير على المواطنين.