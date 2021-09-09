حبس مالك مخزن ضبط بحوزته 10 أطنان زيوت فاسدة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس مالك مخزن 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته حوالي 10 أطنان زيت طعام فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة القاهرة.

كما قررت النيابة العامة بإعدام المضبوطات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص، وضبط بحوزته 10 أطنان زيت طعام فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.