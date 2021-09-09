محمد حماقي يعلن موعد طرح ألبومه الجديد «يا فاتني»

أعلن النجم محمد حماقي عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “يا فاتني” عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر محمد حماقي صورة له وعلق عليها قائلا: “استنوا ألبوم يا فاتِنّي كامل يوم ٦ أكتوبر.. وعلى فكرة .. ده مش بوستر الألبوم”.

محمد حماقي

وكان محمد حماقي طرح الفترة الماضية 4 أغنيات بشكل منفرد من ألبومه الجديد “يا فاتني” وهم: «عرض مستمر» هي الأغنية الخامسة ضمن أغنيات الألبوم وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما، وأغنية «زيها مين» والتي تخطت حاجز الـ16 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وتعد الأولى ضمن أغنيات ألبومه الجديد وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد العيادي.

محمد حماقي

كما طرح أغنية «لو هتسيب» من ألحان وتوزيع: أحمد ابراهيم، ميكساچ أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر: طارق مدكور، تأليف وتريات: سعيد كمال، جيتار: مصطفى أصلان، تسجيل م.محمد عدس والفواصل الموسيقية تأليف أحمد إبراهيم.

محمد حماقي

وكانت الأغنية الثالثة بعنوان «تك» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى توزيع وميكساچ: توما ديچيتال ماستر: طارق مدكور طبلة: أحمد عيادي ناي: أحمد خيري جيتار: مصطفى نصر.

محمد حماقي

وطرح الخميس الماضي محمد حماقي رابع أغنيات الألبوم بعنوان «طالع موضة» من كلمات تامر حسين ألحان تامر علي توزيع وميكساچ أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر طارق مدكور فواصل موسيقية أحمد إبراهيم جيتار شريف فهمي.