أبرزها موضة الحلق الواحد.. أحدث صيحات مجوهرات خريف 2021 (صور)

تعد المجوهرات طريقة بسيطة لإعادة تجديد المظهر، فبإمكان المجوهرات جعلك تعيدي ارتداء نفس الزي لمدة أسبوع على التوالي، ومع تطور اتجاهات المجوهرات على المدرج والسجادة الحمراء واستوديوهات التصميم في السنوات السابقة، ظهرت مجموعة من اتجاهات المجوهرات الجديدة، نستعرضها فى السطور التالية، وفقا لموقع «vogue».

ونقدم لكم أحدث صيحات المجوهرات لخريف عام 2021، من القطع الذهبية المزخرفة إلى أقراط الثريا التي تغمر الكتفين، و سواء كنتي تحبين الإكسسوارات أو تكرهينها فهذا الأمر يمكنك دمجه في مجموعة مجوهراتك، إذا كنتِ تبحثين عن ارتداء شئ معين نأمل أن تجديه في هذه القائمة.

الالآلئ

تطورت اللآلئ لتصبح واحدة من أكثر الاتجاهات شيوعا في الأعوام السابقة، فاللؤلؤ سيكون أحد أهم إتجاهات المجوهرات هذا العام.

أقراط الثريا سباركلي

مع الأقراط المتلألئة هذه، لن تحتاجين إلى ارتداء أي مجوهرات أخرى مع ملابسك.



القلادة السميكة



قلادة ذهبية فاخرة ستجعلك تظهرين بمظر رائع، وسيتم التركيز علي القلائد السميكة هذا الخريف.

أقراط مفردة

بإمكانك ارتداء قرط واحد، والنزول به أو قرط واحد من كل زوج مختلف

ارتدي واحدة من هذا الزوج غير المتطابق معًا وادمجيه مع أخري، أو ارتدي واحدة بمفردها.

القلادة الطويلة

ستضيف قلادة السلسلة الطويلة للغاية مظهرًا رائعًا إلى ملابس الخريف.





قلادة العنق

إلى جانب حقيقة أن هذه القلادة جميلة جدًا ، يمكن أيضًا ارتداؤها كعقد طويل أو قرط.



حلق معدني

أضيفي بعض الملمس إلى مجوهراتك بمظهر معدني مهشم مثل هذا الحلق المعدني.

حلق دائري ذهبي مجعد

استبدلي حلقك الكلاسيكي، بهذا الزوج المعدني الرائع.



أقراط صغيرة



إذا كنتِ تحبين حلقا أصغر حجما وأكثر راحة جربي حلق أكثر نعومة، جربي زوجًا رقيقًا مثل هذا.

أقراط كبيرة

ستلفت الأنظار إلي أذنيك هذا اعن طريق هذا الاتجاه المتميز من الأقراط والذي ينتشر في خريف هذا العام.