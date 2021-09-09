الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يطالب المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بسرعة سداد مستحقات الدولة

محافظ القاهرة مع
محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان

تفقد  اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام حيث زار عددًا من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.

كما عقد محافظ القاهرة اجتماعًا بمقر الجهاز التنفيذى لشق الثعبان ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذين وبعض مستثمري منطقة شق الثعبان الإجراءات اللازمة للإسراع بعملية تطوير المنطقة ووضع خطة متكاملة لاستكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحي ورفع كفاءة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للمنطقة وتصميم شبكات المياه والصرف الصحي بالتعاون بين شركتي المياه والصرف الصحي وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

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محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان

كما تم خلال الاجتماع مناقشة حلول المشكلات التى تواجه المشروع وسبل التغلب عليها خاصة عملية التقنين وإدخال المرافق.

وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم  للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

كما أكد على أهمية دور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مساعدة صغار المستثمرين.

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محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات التى تعيق عملية التطوير بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وإلزام أصحاب المعارض والمصانع بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاً للمخطط  من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق) وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلي جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة بعد دخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة وخلق فرص عمل إضافية  وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

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محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان  علي مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة علي الأوتوستراد 1.8 كم وتحوي 2525 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

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محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان

محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان
محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان
محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان
محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان
تطوير شق الثعبان شق الثعبان منطقة شق الثعبان محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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