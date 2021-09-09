«الدواء» تفتح باب التسجيل في تدريب استخدام ميكنة موافقات التسويق والإعلان

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبي الخاص بطريقة استخدام المنصة المميكنة لإصدار الموافقات على مواد التسويق والإعلان (برومات).

وأوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البرنامج يهدف إلى التعريف والتدريب العملي لممثلي الشركات على استخدام المنصة الإلكترونية من خلال تسليط الضوء على خطوات تسليم ومتابعة واستكمال الملفات حتى الحصول على الموافقة النهائية للملفات المقدمة.

وأشارت إلى أنه يأتي ذلك فى إطار سياسات الرقمية وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وميكنة البنية المعلوماتية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، لافته إلى أنه من المقرر أن يعقد البرنامج التدريبي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/١٦ بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

البرنامج التدريبي مقدم لممثلي شركات الأدوية.

يبدأ البرنامج التدريبي في التاسعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة و النصف مساءً، و آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٩/١٤/ ٢٠٢١، و سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي الخاص بالقواعد العامة المنظمة لعملية التسعير الجبري، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على القواعد العامة المنظمة لعملية التسعير الجبري، ويتناول سياسات التسعير المطبقة حاليا وعلاقتها بسياسات التسعير المطبقة عالميا، كما يهدف إلى توضيح وشرح القرارات الوزارية المعمول بها حاليا.

وأوضحت أنه تم إلقاء الضوء على القواعد الداخلية الموضوعة لتطوير وتنظيم عملية التسعير الجبري، علماً بأنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يومي الأحد والأربعاء الموافقين ١٩ و٢٢سبتمبر٢٠٢١ بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

وأشارت إلى أن البرنامج مقدم إلى ممثلي شركات الأدوية المسئولين عن ملف التسعير، و يبدأ البرنامج التدريبي في التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ١٥سبتمبر٢٠٢١ علماً بأن حضور البرنامج التدريبى بأسبقية التسجيل وسداد مقابل التدريب، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.