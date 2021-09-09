أبرزهم «سمكرية البني آدمين».. الأجهزة الأمنية تلاحق بائعي «وهم الصحة» للمواطنين

تصدت الأجهزة الأمنية بنجاح خلال الفترة الأخيرة من ضبط منتحلي صفة إخصائي علاج طبيعي، والنصب على ضحاياهم مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج والدعاية لتجارة الموت التي يحصدون منها ملايين الجنيهات، وكان أكثرهم دويا واقعة «سمكري البني آدمين» الذي سقط عدد من نجوم المجتمع والفنانين في قبضته.

ويستعرض «الدستور» في هذا التقرير أبرز الحالات التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، كالتالي:

سمكرية البني آدمين

في مدينة نصر، انتشرت فيديوهات فتاة «سمكرية البني آدمين» حاصلة على دبلوم تجارة، وتبين أنها أنشأت مركزا طبيا للعلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص في مدينة نصر أول بالقاهرة، وقيامها بالنصب على المواطنين بادعاء قدرتها على العلاج الطبيعي لفقرات العمود الفقري والقيام بمهام طبيبة بالرغم من عدم حصولها على أي مؤهلات علمية طبيبة.

وقررت النيابة حبس الفتاة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة طبيبة وفتح عيادة طبية تُستخدم في عمليات المساج وتحتوي على أدوات مستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء، بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.

وتحفظت أجهزة الأمن على دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي، وكذلك نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية وهاتف محمول تبين أنه يحتوي على العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامي، وتم التحفظ على هاتف المتهمة وأرسل لجهة فنية لفحصه.

أنشأ شاب يدعى «يوسف» مركزًا للعلاج الطبيعي تحت مسمى «سمكري البني آدمين» بمدينة نصر، وتردد عليه عدد من كبار الفنانين مما زاد من شهرته في وقت قصير خاصة عقب نشر فيديوهات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان صاحب المركز دائم الظهور في بعض القنوات الفضائية، علاوة على إنشائه العديد من المواقع والدعاية لنفسه، وادعاء قدرته على علاج مرضى آلام العمود الفقري والرقبة وعلاج المفاصل والتهاب الأوتار والأعصاب الطرفية وآلام الديسك عن طريق «الطقطقة والطرقعة» لأجزاء من الجسد ويقصده عدد من الجمهور والشخصيات العامة والفنانين واستغلال ضعفهم وحاجتهم للعلاج والحصول على مبالغ مالية.

تم القبض عليه وتبين عدم حصوله على شهادة طبية، وأنه مزور في بطاقته الشخصية.

ضبط «ميكانيكى بني آدمين» في الإسكندرية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، تمكنت من ضبط ثلاثة مراكز غير مرخصة للعلاج الطبيعي، وتحرير محضر بقسم الشرطة ضد خريج تربية رياضية ينتحل صفة إخصائي علاج طبيعي ويعمل بأحد تلك المراكز تحت اسم «ميكانيكي بني آدمين».

غضب على السوشيال ميديا

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ارتياحهم بعد إغلاق مركز العلاج الطبيعي، بدون ترخيص، بعد تلقي عدة شكاوى بعمل المركز دون تصريح، مشددين على ضرورة وجود عقوبات وغرامات صارمة على من ينتحل صفة طبيب، وأيضا توقيع عقوبة على كل وسائل الإعلام التي تستضيف أشخاصًا يمارسون مهنًا دون الحصول على رخصة أو غير مؤهلين لذلك.

وقال أحد المتابعين: «حد يشوف له جراج يخبط فيه»، وقال آخر: «المفروض المركز ده يغلق مرتين، مرة بسبب انعدام الترخيص ومرة أخرى بسبب اسمه، وأتمنى تكون الناس حريصة على صحتها أكثر من كده».

عقوبة سمكرية البني آدمين

بحسب قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص، غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

كما نصت المادة 30 من ذات القانون على أن تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

عقوبة انتحال الصفة

نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أنه «كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على 3 سنوات».

تزوير بطاقة الرقم القومي

كما نصت المادّة 212 من قانون العقوبات على «أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات».