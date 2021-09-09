تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في نيوزيلندا

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3 آلاف و847 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 3 آلاف و195 حالة منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 625 حالة.

- كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

- ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا، و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وقالت أن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.