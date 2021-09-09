طالبان تسمح لـ200 أمريكى ومدنيين آخرين بمغادرة أفغانستان

سمحت حركة طالبان، اليوم الخميس، لـ200 أمريكي ومدنيين آخرين بمغادرة أفغانستان على متن رحلات خاصة.

وبحسب وكالة رويترز فإن حركة طالبان سمحت بإجلاء الأمريكيين ومدنيين آخرين، لم تحدد جنسيتهم عبر رحلات تجارية.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رسميا عدم اعترافها بحكومة أفغانستان الجديدة، أمس الأربعاء

وأعلنت حركة طالبان، تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، من أجل السيطرة على الأوضاع وتسيير الشؤون التنفيذية للبلاد.

ويترأس الحكومة الجديدة محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملا محمد عمر، كما تضم العديد من الذين كان لبعضهم تأثير كبير في نظام طالبان خلال التسعينيات.

من جانبه قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، إن غموض موقف حركة طالبان من النساء في أفغانستان أثار بينهن خوفا لا يصدق في أنحاء البلاد.

وأضافت أليسون دافيديان نائبة رئيسة الوكالة المعنية بشؤون النساء في أفغانستان بالأمم المتحدة أن بعض النساء منعن من مغادرة المنازل دون مرافقة قريب لهن من الذكور بينما أجبرت نساء في بعض الأقاليم على ترك العمل وجرى استهداف مراكز تحمي النساء الفارات من العنف المنزلي وامتلأت المنازل التي تستضيف المدافعات عن الحقوق عن آخرها.

وقالت دافيديان متحدثة من كابول للصحفيين في نيويورك الافتقار للوضوح في موقف طالبان من حقوق النساء تسبب في انتشار خوف لا يصدق. وهذا الخوف ملموس في أنحاء البلاد.

وتابعت قائلة "الذكريات لا تزال حاضرة عن حكم حركة طالبان في التسعينيات عندما تم فرض قيود صارمة وقاسية على حقوق المرأة وبالتالي فالنساء والفتيات خائفات بشكل يمكن تفهمه".

وقالت دافيديان عن إعلان تشكيل حركة طالبان حكومة خالية من النساء "الإعلان أمس فوت على طالبان فرصة حاسمة لتظهر للعالم أنها تبني حقا مجتمعا شاملا ينعم بالرفاهية".