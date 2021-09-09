شاهد عيان: شاهدنا سقوط أجزاء من عقار شبرا منذ أيام

قال إسلام إبراهيم، أحد شهود العيان في واقعة انهيار عقار شبرا الخيمة، إن المنزل يسكن به أسر، ومنذ أيام قليلة شهد تساقطًا في بعض أجزاءه، ما شكل زعرًا لعدد من السكان وقاموا بمغادرته ولم يتبقى سوى عدد قليل لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وقاموا بالإبلاغ ظنا منهم أن الأمر بسيط لكن تفاجأ اهالي المنطقة اليوم بصوت انفجار كبير، وعند خروج الأهالي وجدنا أن المنزل أصبح «كوم تراب».

وكانت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شهدت مساء اليوم انهيار منزلًا مكون من 4 طوابق، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ والشرطة لسرعة استخراج الأهالي من العقار المنهار.

وتلقى اللواء سامي علام، رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بالحي، بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافي شبرا الخيمة، ووقوع مصابين داخل العقار المنهار.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان العقار المنهار والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن العقار لبدء أعمال رفع الركام واستخراج المصابين من أسفله إلى المستشفى، وإخلاء المنازل المجاورة، وعمل كردون أمني حولها.

وانتقل اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام بالقليوبية، لموقع انهيار العقار السكني بشبرا الخيمة بالقليوبية.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة شخص من أسفل أنقاض عقار شبرا الخيمة المنهار ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وانتقل فريق من النيابة العامة، مساء الأربعاء، إلى مكان حادث عقار شبرا المنهار بقسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لبدء التحقيق في الواقعة، وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.