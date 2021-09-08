الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

فن

درة: سعيدة بردود الفعل حول حكاية «غالية» من «زى القمر»

الفنانة درة في حكاية
الفنانة درة في حكاية غالية

أعربت النجمة درة عن سعادتها بردود الفعل القوية التي تلقتها على حكاية "غالية" ضمن حكايات المسلسل الدرامي "زي القمر" والذي عرض السبت الماضي على قناة "سي بي سي" في انطلاقة للموسم الثاني من العمل الجديد.

وقالت درة في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الروح الإيجابية التي كانت متواجدة داخل لوكيشن التصوير بين أبطال وصناع العمل انعكست على الشاشة للجمهور، الأمر الذي يعتبر سببًا رئيسيًا في ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها حول العمل.

المسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية، وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

مواعيد عرض حكاية “غالية”

وتعرض حكاية غالية على قناة cbc في تمام الساعة الثامنة مساءً يوميًا من السبت إلى الأربعاء على أن تعاد مرتين في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا وفي الحادية عشرة صباحًا أيضًا. 

بينما تعرض قناة cbc دراما مسلسل حكاية غالية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من السبت إلى الأربعاء على أن تعاد مرتين في تمام الساعة الخامسة صباحًا والرابعة عصرًا، "حكاية غالية" من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة التي تلعب دور غالية. 

أبطال وصناع حكاية “غالية” من مسلسل “زي القمر”

حكاية "غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وتخرجها شيرين عادل.

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