الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«متورطون في جرائم إرهابية».. عمدة باريس تُطالب بمحاربة الإسلام السياسي

هيدالجو عمدة باريس
هيدالجو عمدة باريس

قالت آن هيدالجو، عمدة باريس والمرشحة الاشتراكية للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022، إنه لا بُد من محاربة جميع أشكال الإسلام السياسي والراديكالي، وفقًا لما نقلته مجلة “لوبوان” الفرنسية.

ولفتت إلى أن اتباع جماعات الإسلام السياسي، لم يرتكبوا جرائم إرهابية بشكل مباشر ولكنهم متورطين في الأمر، وهم يلعبون دورًا مهمًا في نشر فكر وأيديولوجية الإسلام السياسي في فرنسا، ومن هنا فإنه لابد من تشديد المراقبة على كل الأفراد الموالين والتابعين لجماعات الإسلام السياسي.

وتابعت:"نوصي بتعزيز الموارد البشرية الخاصة بوزارات العدل والداخلية والمخابرات الداخلية والخارجية لمراقبة المتطرفين".

وواصلت:"لقد أدت جماعات الاسلام السياسي والمتطرفون إلى هشاشة المجتمع الفرنسي، حيث تغلغلوا في قلب المجتمع الفرنسي عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ينشرون أفكارهم المتطرفة".

وتستعد فرنسا اليوم لبدء أول جلسات محاكمة المتهمين في هجمات باريس عام 2015، والتي أودت بحياة 90 شخصًا في مسرح باتاكلان في باريس، و39 شخصًا في المقاهي المحيطة، وترك أكثر من 350 جريحًا.

وفي هذا السياق، حذر نيكولا ليرنر، مدير المخابرات الداخلية الفرنسية "المدير العام للأمن الداخلي"، من مخاطر جماعات الإسلام السياسي، وزيادة عدد المتطرفين التابعين لجماعات الإسلام السياسي في فرنسا، وفقا لما نقله موقع “فرنسا نيوز لايف”.

وقال ليرنر:"بشكل عام، ما يزال التهديد الإرهابي النابع من جماعات الإسلام السياسي مرتفعا، كما تشير إليه الهجمات الأخيرة على الأراضي  الفرنسية في الأشهر الأخيرة".

 


 

آن هيدالغو عمدة باريس الإسلام السياسي والراديكالي مجلة لوبوان الفرنسية هجمات باريس عام 2015

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

إزالة 226 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالبحيرة خلال أغسطس

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

بسبب انفجار التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بجوار مستشفى بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سهل عرابة بجنين واندلاع مواجهات في قرية عربونة

رئيس وزراء فلسطين يشيد بهروب أسرى من سجن إسرائيلي

«التحرير»: الاحتلال يحاول إثناء إدارة بايدن عن إعادة العلاقات مع الفلسطينيين