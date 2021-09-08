إقالة 4 رؤساء أقسام وإحالة 112 طبيبا وممرضا للتحقيق بالمنوفية

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى الشهداء المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته.

وتابع وكيل الوزارة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة، وقسم الكلي الصناعي، والمعامل، والحضانات، وتم التأكد من انتظام العمل وفحص الأطفال بالحضانات ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، موجهًا إدارة المستشفى والفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وراجع وكيل وزارة الصحة بالمنوفية السجلات الطبية، مؤكدًا على تدوين جميع البيانات والإجراءات التمريضية الخاصة بالمريض بها، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، كما حرص على الاستماع إلي المرضى ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

وفي سياق متصل، أصدر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عددًا من القرارات التي من شأنها الحفاظ على حسن سير العمل بالمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وتضمنت القرارات استبعاد المدير المالي والإداري لعدم تعاونه في العمل وعدم إنجاز المهام الموكله إليه؛ مما أدى إلى تعطيل العمل وكثرة أعطال الأجهزة لبطء الإجراءات المالية وعدم الانضباط الإداري بالمستشفى، وكثرة المخالفات المالية والشكاوى ضده من العاملين بالمستشفى.



كما تضمنت القرارات إقالة رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفى لعدم تعاونه في العمل وعدم تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة بالمستشفى، على أن يتم إعادة تشكيل جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفى خلال ٧٢ ساعة من تاريخ القرار.

وشملت القرارات إقالة رئيس قسم الصيانة بالمستشفى، وذلك لكثرة أعطال الأجهزة الناتجة عن عدم تعاونه وعدم وجود سياسة واضحة للعمل داخل الفريق، وعلى مدير المستشفي تكليف مسئول للصيانة والإفادة خلال ٧٢ ساعة من تاريخه.



كما شملت القرارات إحالة ٥٨ طبيبًا، ٥٤ ممرضة، و٢ إداريين، و٥ فنيين بالمستشفى للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق معهم لعدم الانضباط الإداري .