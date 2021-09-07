الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فتح» تناقش آليات التحرك على الساحتين الأمريكية والأوروبية

زياد أبو عمرو
زياد أبو عمرو

ناقشت اللجنة السياسية الفلسطينية الوضع السياسي الحالي والتحديات التي تواجه العمل السياسي الفلسطيني وسبل تطويره، وآليات التحرك السياسي على الساحتين الأمريكية والأوروبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس مجلس الوزراء زياد أبو عمرو، وبحضور أعضاء تنفيذية منظمة التحرير صالح رأفت، وأحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، وفيصل عرنكي، وبسام الصالحي، ووزير الخارجية رياض المالكي، وعضو مركزية حركة فتح روحي فتوح، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي.

كما تم مناقشة العمل على الساحتين الأمريكية والأوروبية لتوفير الدعم السياسي اللازم للمشروع الوطني الفلسطيني، والاستفادة من الوسائل المتوفرة بالتواصل مع الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، والعمل معها للتأثير على سياسات ومواقف الدول التي يعيشون فيها.

وركز الحضور على أهمية العمل مع البرلمانات وخاصة الكونجرس الأمريكي ومؤسسات المجتمع المدني للتأثير على صانعي القرار لدعم قضايا الشعب الفلسطيني الوطنية وتحصيل حقوقه.

يذكر أن اللجنة السياسية تتشكل من أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية والحكومة وتضم في عضويتها أيضا عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، ورئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، وعضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ.

فلسطين اللجنة السياسية الشعب افلسطيني القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

«تورط فى قضايا فساد».. إقالة مدير الأمن العام السعودى وإحالته للتحقيق

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

مد باب التقدم للجامعات الخاصة إلى 11 سبتمبر وإتاحة تعديل الرغبات للطلاب

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة.. ماذا كشفت تحقيقات سجن جلبوع عن هروب أسرى فلسطينيين؟

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»