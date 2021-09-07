«فتح» تناقش آليات التحرك على الساحتين الأمريكية والأوروبية

ناقشت اللجنة السياسية الفلسطينية الوضع السياسي الحالي والتحديات التي تواجه العمل السياسي الفلسطيني وسبل تطويره، وآليات التحرك السياسي على الساحتين الأمريكية والأوروبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس مجلس الوزراء زياد أبو عمرو، وبحضور أعضاء تنفيذية منظمة التحرير صالح رأفت، وأحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، وفيصل عرنكي، وبسام الصالحي، ووزير الخارجية رياض المالكي، وعضو مركزية حركة فتح روحي فتوح، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي.

كما تم مناقشة العمل على الساحتين الأمريكية والأوروبية لتوفير الدعم السياسي اللازم للمشروع الوطني الفلسطيني، والاستفادة من الوسائل المتوفرة بالتواصل مع الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، والعمل معها للتأثير على سياسات ومواقف الدول التي يعيشون فيها.

وركز الحضور على أهمية العمل مع البرلمانات وخاصة الكونجرس الأمريكي ومؤسسات المجتمع المدني للتأثير على صانعي القرار لدعم قضايا الشعب الفلسطيني الوطنية وتحصيل حقوقه.

يذكر أن اللجنة السياسية تتشكل من أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية والحكومة وتضم في عضويتها أيضا عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، ورئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، وعضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ.