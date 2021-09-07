النمسا تسجل 1438 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1438 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة .

وذكرت وزارة الصحة النمساوية -في بيان- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 698 ألفاً و948 حالة، وقد تعافى منها 670 ألفاً و601 حالة، بينما توفى 10 آلاف و812 حالة.

وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 614 حالة؛ منها 171 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تم توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) المستجد بنحو 10 ملايين و526 ألفاً و954 جرعة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.