مد باب التقدم للجامعات الخاصة إلى 11 سبتمبر وإتاحة تعديل الرغبات للطلاب

قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني www.cPnu-edmission.edu حتى الخامسة مساء السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.



كما قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية، فى إطار حرص وزارة التعليم العالى على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.