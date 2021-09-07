غلق باب تنسيق القبول بجامعة الأزهر للناجحين فى الثانوية

أغلقت بوابة الحكومة المصرية، قبل قليل، باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية، للقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وفتحت بوابة الحكومة المصرية أبوابها، صباح الخميس الماضي، لتسجيل رغبات الناجحين في الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى، بعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية، مشيرًا إلى أن ٣٩ ألف طالب سجلوا رغباتهم من إجمالي ٤٧ ألف.

وأضاف «فرج»، أنه يحق للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول، تسجيل رغباتهم من أي جهاز كمبيوتر واتباع الخطوات، عقب فتح باب التنسيق مرة أخرى بعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية.

وأشار إلى أنه سيتم غلق باب تسجيل الرغبات للناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، مساء اليوم، وسيتم فتحه مرة أخرى بعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني، نهاية سبتمبر الجاري.

وأوضح أن تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عبر الخطوات التالية:

1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات وشروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.



3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.



4 ـ طلاب شمال أو جنوب سيناء متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين «منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري».



5 ـ طلاب محافظة البحر الأحمر، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين، منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.



6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط «تعديل هذة القائمة».



7 ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:



(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.



(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلًا إذا اخترت اسم كلية طب ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك.



8 - وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر «إضافة».



9- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).



9 - بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر «الخطوة التالية» الموجود أسفل الشاشة.



10 ـ بعد الضغط على الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط «اضغط هنا لتعديل الرغبات».



11 ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال «رقم الهاتف– والرقم القومي– والبريد الإلكتروني إن وجد، والرقم السري مرة أخرى، وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة»، وبعد ذلك يتم الضغط على زر «التسجيل»؛ لحفظ البيانات.