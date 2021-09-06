بعد إعلان المرحلة الثانية.. ما هي الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

تستعرض الدستور الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021 حيث يبحث الكثير من الطلبة عبر موقع البحث "جوجل" عن بدء موعد تنسيق المرحلة الثالثة وأبرز الكليات المتاحة بتلك المرحلة لطلاب شعبتي علمي وأدبي، حيث يتوقع أن تكون هناك العديد من الأماكن المتاحة بالكليات لطلاب الشعبتين للدراسة سواء بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

فقد يتوقع أن تكون هناك أماكن متاحة بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية في كليات الزراعة، آداب ، دار علوم، الحقوق، التربية النوعية، الاقتصاد المنزلي ، وكذلك تبقى أماكن متاحة بالمعاهد العليا الخاصة.



كيف تعرف الرقم السري ؟

يتمكن الطلاب من معرفة الرقم السري، بواسطة الشرح الموجود على موقع التنسيق، كما يمكن للطلاب الوصول إليه من خلال الرابط المباشر الخاص بشرح مكان الرقم السري في استمارة النجاح.

ما هي الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يوجد العديد من الكليات المتاحة فى المرحلة الثالثة، لطلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ومنهم:

وأيضا كلية تربيه ( دمياط، العريش، الوادي الجديد، مطروح).

وكلية تربيه رياضيه ( السادات، دمياط، العريش، جنوب الوادي في الغردقة، الفيوم، بورسعيد،. شبين الكوم، اسوان، كفر الشيخ، اسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، دمنهور، بنات عين شمس، المنيا، بنها، بني سويف، حلوان، قناة السويس).

تربية موسيقية (حلوان ، قناة السويس).

تربيه فنيه (المنيا).

وكلية حقوق (المنصورة، اسوان، اسيوط، طنطا، بورسعيد دمياط).

سياحة وفنادق ( المنصورة، مطروح، السادات).

وكلية زراعة (كفر الشيخ).

وأيضا كلية خدمة اجتماعية (أسيوط، حلوان).

وأيضا كلية دار العلوم (المنيا، الفيوم، أسوان).

اقتصاد منزلي (المنوفية، العريش ، حلوان).

وكلية دار العلوم انتساب ( المنيا، القاهرة، الفيوم).

كلية خدمة اجتماعية انتساب (الفيوم).

زراعة رياضة (الزقازيق، المنيا ،قناة السويس، الفيوم، المنوفية، بنها).

تربية شعبة تربية فنية ( قناة السويس بالإسماعيلية، السويس).

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

وتنشر الدستور رابط النتيجة وهو tansik.egypt.gov.eg