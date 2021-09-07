محكمة النقض تؤيد إعدام صاحب شركة قتل شريكه بسبب خلافات بينهم

أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدام صاحب شركة قتل صديقه الذي يشاركه في العمل مع سبق الإصرار والترصد في القاهرة.

تفاصيل القضية

وكشفت تفاصيل القضية أن المتهم "سيد .ج.م" صاحب شركة مقاولات ارتكب جريمة القتل بالقاهرة، عندما أقبل علي قتل المجني عليه "محمد .ر.ع" مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء نتيجة وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه.

فاستدرجا المجني عليه بعيدا عن أعين الناس فاستخدم المتهم “سيد” سلاحاً آليا وقام بإطلاق الأعيرة النارية صوبه فسقط قتيلا في الحال، وقام المتهم الآخر بتسديد عدة طعنات بسلاحه أبيض مطواة فأحدثوا ما به من الإصابات التي سجلت بتقرير الصفة التشريحية.

وبارتكاب جريمتهم والقبض علي المتهم سيد ومثوله للتحقيقات أمام النيابة العامة، أسندت له وشريكه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخائر مما تستعمل في هذا السلاح، وسلاح أبيض مطواة.

وبمناقشة أقر المتهم بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها، ومع انتهاء النيابة من إعداد أمر إحالة القضية لتقديم المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم، فتداولت القضية في ساحة القضاء حتى قررت المحكمة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في القضية رقم 21185 جنايات القاهرة.