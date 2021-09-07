الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

20 وفاة و 1272 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 حالة وفاة و 1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 318 ألفا و69 إصابات.

وأوضح المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4363 وفاة، مقابل تعافي 230 ألفا و995 حالة، بعد أن تعافي أمس 1800 مصابا من الفيروس.

وكان المركز أعلن أمس انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يشرف عليها المركز وكذلك تطعيم العاملين داخل المؤسسات العامة في كل أنحاء البلاد.

- ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ليبيا المركز الوطني لمكافحة الامراض وفيات فيروس كورونا إصابات حالات شفاء

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