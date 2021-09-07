الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

اقرأ.. جدول الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021 بالتفصيل

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

جدول الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، وذلك منذ بدء امتحانات الدور الثاني، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول المواد المتبقية ونسب النجاح في الدور الأول.

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جدول الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021

وضع قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني والذي بدأ يوم السبت 4 سبتمبر ويستمر حتى يوم الاثنين 13 سبتمبر الجاري حيث تم تقسيم مواد الشعبتين العلمية والأدبية بحيث يتم عقد مادتين يوميا تبدأ المادة الأولى الساعة التاسعة صباحا فيما تبدأ المادة الثانية الساعة الثانية عشر ظهرا ليتمكن جميع طلاب الدور الثاني من أداء الامتحانات والتي تعقد داخل لجان مدرسية وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة مع الموجة الرابعة التي أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اندلاعها حيث تم توفير فريق طبي متكامل للتعامل مع الطلاب الذين تظهر عليهم أي أعراض اشتباه بالعدوى.

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جدول المواد المتبقية من امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

بدأ بالفعل ماراثون امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني حيث تم بالفعل انتهاء طلاب الشعبة العلمية من امتحان مادة الفقه والجبر والهندسة الفراغية والكيمياء والبلاغة والقرآن الكريم والحديث فيما يجرى اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية والصرف وغدا تجرى امتحانات مادتي الأحياء والتفسير فيما يتم امتحان مادتي الاستاتيكا والأدب والنصوص يوم الخميس 9 سبتمبر ومادتي التفاضل والنحو يوم السبت 11 سبتمبر ومادتي التوحيد والديناميكا يوم الأحد 12 سبتمبر ومادة الفيزياء يوم الاثنين 13 سبتمبر فيما يتم امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية يوم الأحد 12 سبتمبر وامتحان مادة التاريخ يوم الاثنين 13 سبتمبر. 

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نسب نجاح طلاب الثانوية الأزهرية في الدور الأول  2021

بدأ بالفعل جدول الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021 حيث لم تتعدى نسب النجاح العامة في الدور الأول 51.2% حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46% ونسب النجاح في القسم العلمي 61.5% والشعبة الإسلامية 100% حيث تم وضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط. 

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