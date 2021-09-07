الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر

الريال السعودي
الريال السعودي

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، حيث شهدت الأسعار استقرارا. 

 

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، استقر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع.
 

وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16  للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي اليوم 
وواصل سعر الريال السعودي استقراره في بنك مصر،  وسجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

 الاسواق

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج منخفضة، وسط تراجع أسعار النفط، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا.

وربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.6%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.
 

لقاح كورونا  

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت الأسبوع الماضي تعميما بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ويسري القرار، على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حاليا في مصر الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية، ممن تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل السعودية قبيل مغادرة المملكة، على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، وعلى أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.


واشترطت السعودية على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة "PCR" لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

المركزى وزارة الخارجية السعودية السعودية قناة السويس البنك الأهلي الاسهم

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وائل لطفي

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