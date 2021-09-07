الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تروج لمحافظة بورسعيد ضمن حملتها على مواقع التواصل الاجتماعى

الترويج لمحافظة بورسعيد
الترويج لمحافظة بورسعيد

تستكمل وزارة السياحة والآثار حملتها الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحة، ضمن حملة الترويج لـ27 محافظة مصرية.

ونشرت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، مقطع فيديو ترويج ي قصير عن محافظة بورسعيد، وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يومًا بواقع محافظة كل يوم، احتفالًا بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

محافظة بورسعيد

تُعرف محافظة بورسعيد بالمدينة الباسلة، وتتميز بالهدوء والطبيعة الجميلة، ويستمتع خلالها الزائرون بالمأكولات البحرية المميزة والتنزه في ممشى مصر السياحي، وقد قامت وزارة الثقافة باختيار محافظة بورسعيد كعاصمة للثقافة المصرية هذا العام.

وتضم المحافظة العديد من المعالم السياحية منها متاحف ومزارات تاريخية منها مبنى هيئة قناة السويس، والفرما، والمسجد العباسي، وضاحية بور فؤاد، وكنيسة سانت اوجيني، ومسجد السلام، وفنار بورسعيد، إلى جانب المتحف الحربي، ومتحف بورسعيد القومي، كما يوجد بالمحافظة أماكن ترفيهية وحدائق كثيرة.

وقد أطلقت وزارة السياحة والآثار عدة هاشتاجات للترويج للفيديو #مصر #بورسعيد #حكاياتمنقلببورسعيد #٢٧محافظة #يومالسياحةالعالمي 
‏ #WorldTourismDay‏ #Tourism4InclusiveGrowth  ‏#WTD2021 #Egypt  #27Governorates #GlimpsesOfEgypt 
#ExperienceEgypt 
 

وقد قامت الوزارة حتى الآن بالترويج لمحافظات البحر الأحمر والفيوم وكفر الشيخ وأسوان والوادى الجديد، وتهدف الحملة إلى إظهار جمال وعراقة الـ27 محافظة بجمهورية مصر العربية والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها، وذلك من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، وذلك على مدار الـ27 يومًا القادمة بواقع محافظة كل يوم حتى يوم 27 سبتمبر الجاري.

 كما أن الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم، حيث سيتم إطلاقها بما يقرب من ١٤ لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مع إثراء المحتوى الرقمى للمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين لهذه المنصات وإبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.

هيئة قناة السويس مواقع التواصل الاجتماعي السياحة والآثار محافظة بورسعيد المعالم السياحية متحف بورسعيد القومى المتحف الحربي

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وائل لطفي

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