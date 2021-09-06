لذوي الإعاقة.. «التضامن» تطلق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات قريبًا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة خلال الأيام المقبلة.

أضافت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من ملء البيانات الشخصية، المدونة على الموقع، لقبول الحالات المستحقة فى المرحلة الثانية، حيث سيتم حجز موعد للكشف من خلال أيقونة الحجز بالبوابة ثم التوجه لمكتب التأهيل الذى تم اختياره، وبناء عليه سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، والذى سيترتب عليه أحقية المواطن في الحصول على البطاقة من عدمه.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة الأولى من بطاقة الخدمات المتكاملة شملت:-

- متلازمة داون.

- طيف التوحد.

- الجذام.

- الشلل الدماغى .

- الشلل الرباعى النصفى العلوى أو السفلى .

- ضمور العضلات.

- فقد البصر التام.

- تيبس المفاصل فى أطراف متعددة .

- البتر متعدد الأطراف.

- ذوى القزامة .

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- فقد السمع التام

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن أن هناك العديد من مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها الدمج فى المدارس والجامعات، الجمع بين معاشين، خصومات على وسائل النقل والمواصلات، الحصول على سكن حكومي مناسب، الإعفاء من الضرائب، التعيين بنسبة 5%، والدخول المجاني للمناطق الأثرية.

45 لجنة على مستوى الجمهورية

وبدأت وزارة التضامن العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.