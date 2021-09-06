الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامين شمال الدقهلية» تفتتح معهد المحاماة لمحامى الجدول العام

معهد المحاماة
معهد المحاماة

افتتحت نقابة المحامين بشمال الدقهلية، برئاسة محمد الصياد النقيب الفرعي، اليوم الاثنين معهد المحاماة لمحامي الجدول العام المسجلين بالدورة الحالية بالمعهد، وذلك لنقل قيدهم من الجدول العام إلى الابتدائي.

 

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

 

فيما أعلنت نقابة المحامين بسوهاج، برئاسة الأستاذ عادل أبو الشباب النقيب الفرعي، عن موعد تلقي محامي الفرعية للجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك غدًا الثلاثاء بمقر النقابة الفرعية.

 

وأوضح الإعلان، أن الجرعة الثانية ستكون متاحة للمحامين الذين تلقوا الجرعة الأولى وتم تسليمهم كارت بموعد الجرعة الثانية، منوهًا إلى أنه يجب التواجد بمقر النقابة الفرعية في تمام الساعة 3 عصرًا.

 

فيما التقى مجلس نقابة محامي شمال الشرقية، برئاسة النقيب مصطفى البحطيطي، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وقال محمد عيسى أمين عام النقابة الفرعية، إن اللقاء شهد موافقة المحافظ على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، لبناء نادي للمحامين وأسرهم بجزئية ديرب نجم، كما كلف المكتب الفني بمخاطبة رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وإدارة أملاك الدولة للوقوف على المساحة المناسبة للمشروع.

وأضاف،عضو النقابة، أنه جار التنسيق مع رئيس مدينة ديرب نجم، ومدير أملاك الدولة لاتخاذ باقي الإجراءات.


فيما عقدت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات «شمال البحيرة ـ شمال الشرقية ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ مرسى مطروح ـ الإسماعيلية»، بمقر نقابة المحامين، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، نيابة عن رجائي عطية نقيب المحامين.

وأكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، أن يوم أداء قسم المحاماة هو يوم تاريخي في حياة كل محام.

وشدد «الجمال» على ضرورة طاعة الوالدين والاعتراف بفضلهم، مؤكدا أن الوالدين هما أساس النجاح لكل فرد، فرب العزة اختصهم بما لم يختص به غيرهم من المخلوقات، فقد قرن طاعتهم بعبادته لبيان عظم قدرهم ومنزلتهم فقال جل جلاله في كتابه العزيز “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”، وأن حسن معاملتهم وطاعتهم واجبة، حتى تنالوا رضا وكرم الله، لأنهم الأساس لما أنتم فيه حاليا، ومهما نتحدث عنهم لا نستطيع أن نوفيهم حقهم، فعطائهم لا ينضب دون أن تنتظروا أي مقابل.

نقابة المحامين لقاح كورونا مؤسسات الدولة النقابة الفرعية تعامل المحامين الجدد

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