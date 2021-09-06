الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته بالمرج

شنق
شنق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، كواليس واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته بالمرج، ودلت التحريات أن المجني عليه أقدم على إنهاء حياته بتعليق نفسه في "جنش المروحة" ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لشاب داخل منزل بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب عمره 37 سنة، وحول رقبته حبل، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه أم كون الواقعة حادث انتحار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة القاهرة جثة شاب المرج جنش المروحة

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