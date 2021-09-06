كشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته بالمرج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، كواليس واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته بالمرج، ودلت التحريات أن المجني عليه أقدم على إنهاء حياته بتعليق نفسه في "جنش المروحة" ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لشاب داخل منزل بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب عمره 37 سنة، وحول رقبته حبل، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه أم كون الواقعة حادث انتحار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.