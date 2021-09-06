مصرع شاب من «الرابع» فى الهرم.. فَتَح باب «الأسانسير» فلم يجده

لقي شاب مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الرابع خلال محاولته ركوب مصعد عقار في الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد مصرع شاب نتيجة سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين، من خلال التحريات، أن شاباً خلال محاولته ركوب مصعد العقار، سقط في المكان الخاص به، حيث اختل توازنه بعد فتح باب المصعد ولم يعثر عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.