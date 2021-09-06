الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بحضور قيادات الحزب.. «الوفد» يستكمل مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للرياضة في مصر، الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس اللجنة وعباس حزين سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للرياضة ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب وسكرتير مساعد حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا والإعلامية شيرين ربيع ومحمد الأتربي سكرتير الهيئة الوفدية ومقرر الهيئة البرلمانية والمستشار كمال نجيب والكاتب الصحفي حسام الغرباوي.

 حزب الوفد

 حضر الاجتماع عدد من قيادات الحزب، كاظم فاضل سكرتير مساعد حزب الوفد والنائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا وأنور بهادر عضو الهيئة العليا، ومصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا والدكتور محمد خليفة سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، وحمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية وصالح المأذون عضو اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد، وعدد من شباب وأعضاء بيت الأمة.

 حزب الوفد

 أبو شقة: نصوص معدلة ومستحدثة لصالح الرياضة ومميزات جديدة لذوي الهمم 

 وأكد أبو شقة أن اللقاء استكمل مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد الذي كلّف به المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ اللجنة المختصة.

 وأشار رئيس الوفد إلى أن اللقاء تناول أيضا عددا من التعديلات المقترحة لتعديل مواد القانون الحالي، بالإضافة إلى وضع نصوص مواد مستحدثة على القانون على أن تكون ذات شرعية دولية ووفقا للقواعد المنظمة الدولية خاصة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات والمواد المخدرة والمسكرة وغيرها من المواد والنصوص المضافة والمستحدثة لقانون الرياضة وحذف الأخرى منها. 

ولفت رئيس الوفد إلى أن مشروع القانون الجديد تناول أيضا منح الأشخاص من ذوي الإعاقة غير الأعضاء في النوادي امتيازات ومميزات خاصة تم إضافتها في مشروع القانون الجديد، وغيرها من المواد الأخرى التي ستكون داعمة للرياضة في مصر.

حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
حزب الوفد
المستشار بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد مجلس الشيوخ قانون جديد للرياضة جريدة الوفد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

«غيرت ملامحها تمامًا».. مايا دياب تثير الجدل مجددًا على منصات السوشيال ميديا

رسميًا.. إقالة حسام البدرى من تدريب منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟