بحضور قيادات الحزب.. «الوفد» يستكمل مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد

التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للرياضة في مصر، الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس اللجنة وعباس حزين سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للرياضة ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب وسكرتير مساعد حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا والإعلامية شيرين ربيع ومحمد الأتربي سكرتير الهيئة الوفدية ومقرر الهيئة البرلمانية والمستشار كمال نجيب والكاتب الصحفي حسام الغرباوي.

حزب الوفد

حضر الاجتماع عدد من قيادات الحزب، كاظم فاضل سكرتير مساعد حزب الوفد والنائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا وأنور بهادر عضو الهيئة العليا، ومصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا والدكتور محمد خليفة سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، وحمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية وصالح المأذون عضو اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد، وعدد من شباب وأعضاء بيت الأمة.

حزب الوفد

أبو شقة: نصوص معدلة ومستحدثة لصالح الرياضة ومميزات جديدة لذوي الهمم

وأكد أبو شقة أن اللقاء استكمل مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد الذي كلّف به المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ اللجنة المختصة.

وأشار رئيس الوفد إلى أن اللقاء تناول أيضا عددا من التعديلات المقترحة لتعديل مواد القانون الحالي، بالإضافة إلى وضع نصوص مواد مستحدثة على القانون على أن تكون ذات شرعية دولية ووفقا للقواعد المنظمة الدولية خاصة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات والمواد المخدرة والمسكرة وغيرها من المواد والنصوص المضافة والمستحدثة لقانون الرياضة وحذف الأخرى منها.

ولفت رئيس الوفد إلى أن مشروع القانون الجديد تناول أيضا منح الأشخاص من ذوي الإعاقة غير الأعضاء في النوادي امتيازات ومميزات خاصة تم إضافتها في مشروع القانون الجديد، وغيرها من المواد الأخرى التي ستكون داعمة للرياضة في مصر.

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد