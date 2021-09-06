الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية «مستقبل وطن» تبحث خطة العمل مع نواب الدقهلية

الهيئة البرلمانية
الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة الدقهلية. 

‎جاء ذلك استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية. 

‎حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، والمهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري واللواء يحيي العيسوي أمين تنظيم مستقبل وطن ، والعميد أحمد الألفي، أمين تنظيم الشعب الجمهوري.

‎تطرق الاجتماع إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة إيجاد حلول واقعية وموضوعية لها.

يذكر أنه تم فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث عقد المجلس 88 جلسة عامة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا والجلسات العامة امتدت إلى 278 ساعة وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا، وأحالها إلى اللجان المختصة، وناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة، وناقش البرلمان 823 طلب باللجان النوعية، ونظر البرلمان 2230 سؤالا، ونظر المجلس 265 اقتراحا برغبة، ووافق على 146 مشروع قانون، مقدمة من الحكومة بإجمالي 1749 مادة.

كان مجلس الشيوخ، وصل عدد الجلسات به إلى 21 جلسة برلمانية، بواقع 38 ساعة عمل، بينما بلغ عدد المتحدثين من أعضاء المجلس نحو 368 عضوا، بواقع 194 مداخلة بشأن مشروعات القوانين، وبلغ عدد مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس في دور الانعقاد الأول 21 مشروعا، وهي: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، مشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، ومشروع قانون باعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية، كما بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية 262 اجتماعا، وبلغ عدد ساعات العمل باللجان النوعية 478 ساعة عمل، وعدد اجتماعات اللجان الخاصة 6 اجتماعات، استغرقت 27 ساعة عمل.

حزب مستقبل وطن الاغلبية البرلمانية المهندس ـأشرف رشاد محافظات الجمهورية خطة العمل

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