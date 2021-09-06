«الدواء»: 6700 زيارة دورية وتفتيشية لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تنظيم 5100 زيارة دورية على مصانع الأدوية، وكذلك 1600 زيارة تفتيشية على مصانع المستلزمات الطبية، و1800 زيارة للتفتيش على الكواشف المعملية، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021، للتأكد من اتباع ممارسات التصنيع الجيد وتقديم الدعم الفني، وذلك في إطار جهودها في دعم شركات تصنيع الدواء، كما نظمت 60 لجنة تفتيش متكاملة ومتابعة للخطط التصحيحية.

وأعلنت الهيئة عن أنه تمت متابعة وتسهيل إجراءات تصنيع 70 مستحضرًا دوائيًا وفق الآلية المستحدثة لتوفير الاحتياجات المختلفة من المستحضرات بالسوق المصرية، خاصة تلك المستحضرات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتوفير الفائض للتصدير، ومتابعة تصنيع عقار ريمديسفير الخاص بعلاج كورونا محليًا، بالإضافة إلى تصديره للخارج.

وبخصوص تطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء؛ تم تدريب ما يزيد على ٣٥٠ صيدليًا من العاملين بشركات ومصانع الأدوية على أحدث المعايير والاشتراطات العالمية لممارسات التصنيع الجيد، وتطبيق معايير الجودة، بالإضافة إلى تقديم برنامج خاص للدعم الفنى للشركة القابضة لصناعة الأدوية، والشركات التابعة لها، كما تمت مراجعة تصميمات الرسم الهندسى لعدد 83 خط إنتاج جديد بـ24 مصنعًا خاصة بصناعة أجهزة التنفس الصناعى محلي الصنع بنسبة 100%، كذلك مستلزمات علاج الأسنان، وأدوية تثبيط المناعة وأدوية علاج مرض كورونا، بالإضافة إلى إصدار 870 شهادة معتمدة عن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد لمصانع شركات الأدوية وفقًا للقواعد العالمية .

كما قامت الهيئة بتسهيل عملية الإنتاج للمستحضرات التي يصعب توفير المواد الخام الفعالة لها، كما يتم تحديد الأولويات فى خطوط الإنتاج لتشجيع الشركات على التصنيع، وذلك من خلال تحديث جميع قواعد العمل، وكل الاشتراطات والإجراءات المنظمة لنظام التصنيع بغرض التصدير.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ استراتيجية الدولة نحو تطبيق معايير التصنيع الجيد، واشتراطات الجودة العالمية بقطاع الدواء، ودعم وتوطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ لضمان جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصرى.