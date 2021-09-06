بعد تصدر حكاية «كدبة كبيرة» التريند.. مواعيد عرض مسلسل «ورا كل باب»

تصدرت حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب»، للنجم أحمد زاهر، مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا، بمجرد انطلاق أولى حلقات الحكاية التى بدأت أول أمس السبت، حصريا على شاشة قنوات الحياة.

وأشاد الكثير من متابعى المسلسل بالأحداث المشوقة التى تحمل الكثير من المفاجآت، وجذبت انتباه قاعدة جماهيرية كبيرة بمختلف فئات الشعب المصرى من محبى ومتابعى الدراما المصرية الجادة التى تناقش قضايا اجتماعية واقعية، خاصة أن حكايات مسلسل «ورا كل باب» حققت نجاحا كبيرا في موسمها الأول.

وقد كشفت أولى حلقات حكاية «كدبة كبيرة» عن الخطوط الأولى من فكرة العمل نفسه، حيث اتهمت أحد الفنانات الصاعدات الشخصية التي تقدمها الفنانة إيمان سلامة، الفنان أحمد زاهر الذي يقدم شخصية رجل الأعمال يحيي أبو المجد، بالتحرش والاعتداء عليها.

ورفض يحية أبو المجد، تقديم عمل فني معروض عليه من أحد شركات الإنتاج ضمن أحداث المسلسل، بينما فوجئ بدخول احد الفتيات ومعها أحد الشباب ومعدات التصوير معه، في خدعة للإعلان عن قيامها بالبطولة معه في الفيلم، وهو ما رفضه وهو ما أغضبها.

ومن ثم قامت الفتاة بالكذب علي كل متابعيها عندما أعلنت فى فيديو أن "يحيى"، قام بالتحرش والاعتداء عليها، بينما طلبت الفتاة من كل أصدقائها عمل مشاركة للفيديو حتي ترد علي رفضه التصوير معها.

مواعيد عرض مسلسل «ورا كل باب»

يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.

تفاصيل حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب»

وتناقش حكاية كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

أبطال حكاية «كدبة كبيرة»

حكاية كدبة كبيرة بطولة النجم أحمد زاهر، والفنانة هنادي منهى، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من الفنانين منهم إيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوى جودة، فتوح أحمد، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل «ورا كل باب» فكرة الكاتب الكبير يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية، ويتم عرضه تباعا على شبكة قنوات الحياة.