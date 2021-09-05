وزير الإعلام اليمني يدين اعتداءات مليشيا الحوثي بمديرية رحبه في مأرب

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات، ما تقوم به مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من أعمال انتقامية وجرائم مروعة بحق المدنيين في مديرية رحبه بمحافظة مأرب.

أوضح الإرياني، في تصريح الأحد، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي تقصف عشوائياً القرى والمنازل ومخيمات النزوح في مديرية رحبة بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا‏، مشيرا إلى أن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي في المديرية وباقي مديريات محافظة مأرب ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء والقاطنون في مخيمات النزوح، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني‏.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم من قيادات وعناصر المليشيا وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وأعلن الجيش اليمني، مساء امس السبت، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، نفذ أكبر عملية إسناد منذ انطلاق عاصفة الحزم قبل سبعة أعوام، في محافظة مأرب.

وقال رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني العقيد يحيى الحاتمي في مداخلة مع قناة "العربية": "إن التحالف نفذ أكبر عملية إسناد في مواقع مختلفة بمحافظة مأرب تضمنت ١٧٠ غارة خلال ثلاثة أيام فقط".

وأكد أن هناك تدميرًا لأهداف حقيقية واستنزافًا كبيرًا لقوات الحوثي، وعمليات اصطياد نوعية، وضربات قاصمة لظهر الميليشيا الحوثية.

أشار الحاتمي إلى استغلال الجيش الوطني اندفاع الميليشيا الحوثية واستدراجها والتنكيل بها أكبر قدر ممكن، مؤكدًا سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل حوثي خلال شهر ونصف فقط.