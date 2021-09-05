«تعليم أسوان» يلتقى الطلاب المشاركين بتصفيات الطالب المثالى

التقى الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمكتبه، اليوم، بالطلاب المشاركين فى التصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالى للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ للمرحلة الثانوية والإعدادية، بحضور سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية.

وكيل تعليم أسوان مع الطلاب المثاليين

وتقرر سفر الطلاب للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وستقام بمقر الاتحاد العام بالعجوزة، وهم (محمد أشرف أنور مدرسة أحمد طه حسين إدارة أسوان- إيمان مصطفى عباس مدرسة ابراهيم بشير إدارة كوم امبو)بالنسبة للمرحلة الثانوية و( مهند محمود عبد الفتاح مدرسة المواساة إدارة أسوان - زينب فريد محمد مدرسة السيدة نفيسة إدارة كوم امبو) للمرحلة الإعدادية.

وكيل تعليم أسوان مع الطلاب المثاليين

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة للطلاب لحصولهم على لقب الطالب المثالى لمحافظة أسوان على مستوى المرحلة الإعدادية والثانوية بنين وبنات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للعودة بلقب الطالب المثالى على مستوى الجمهورية، وتمثيل طلاب أسوان بشكل لائق ومشرف.