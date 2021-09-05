الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز وموعد عودتها للقاهرة

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين

تتواجد الفنانة ياسمين عبدالعزيز هذه الفترة في سويسرا؛ لاستكمال رحلة علاجها الأخيرة والتي دخلت على إثرها في غيبوبة بعدما تعرضت لإهمال طبي إدخلها في حالة مرضية شديدة.

وكشفت مصادر مطلّعة، لـ"الدستور"، أن ياسمين تتواجد برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، المسؤول الأول على رعايتها هناك، حيث يقف بجانبها ويتواجد في المستشفى التي ترقد فيها لساعات طوال الوقت؛ لمعالجة حالتها النفسية السيئة بسبب وضعها الصحي.

وأجرت ياسمين عملية جراحية خطيرة منذ أيام قليلة، وحالتها الصحية تحسّنت بشكل كبير للغاية، ومن المرجّح أن تعود للقاهرة عقب استقرار حالتها بشكل كامل.

وسافرت ياسمين إلى سويسرا 9 أغسطس الماضي وشاهدها المتواجدين بمطار القاهرة منقولةً على سرير طبي هبط من سيارة الإسعاف، متوجهًا لإحدى الطائرات المُجهزة لها خصيصًا لنقلها إلى سويسرا؛ لمتابعة إرشادات طبيبها الخاص بجنيف الذي أشرف على ولادتها لابنها سيف نجل رجل الأعمال محمد حلاوة.

وبدأت أزمة ياسمين الشهر الماضي عندما أعلن العوضي عن وجود أزمة صحية لزوجته وأنها داخل غرفة العمليات، وبعدها اتضح أنها دخلت في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي داخل العمليات.

وشارك الثنائي العوضي وياسمين خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل «اللي مالوش كبير» مع خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

وتستعد ياسمين للعودة للسينما بفيلم جديد يحمل اسم "حظاظا بظاظا"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم رمضان الماضي وتعد ياسمين من بين أهم نجمات السينما والدراما في مصر آخر 20 عاما؛ لأنها النجمة الوحيدة التي تصدرت شباك التذاكر وأفيشات السينما والدراما من نجمات جيلها، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة سواء بالمشاهدات في التليفزيون والمنصات الإلكترونية أو الإيرادات للأعمال السينمائية.

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