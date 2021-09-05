الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول تعليق من رضا البحراوى بعد التحقيق معه فى نقابة الموسيقيين

رضا البحراوي
رضا البحراوي

خضع المطرب الشعبي رضا البحراوي، منذ قليل، إلى التحقيق بمقر نقابة الموسيقيين بقيادة المطرب هاني شاكر، وذلك لسماع أقواله في الواقعة الشهيرة التي حدثت بينه وبين مطرب المهرجانات في الحفل الأخير الذي جمع بينهما بالساحل الشمالي الأيام الماضية.

وقال رضا البحراوي في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه يعتذر لنقابة الموسيقيين عما بدر منه في الحفل الأخير وأن الأمر كان مجرد سوء تفاهم ليس أكثر، مؤكدا احترامه الكامل لنقابة الموسيقيين وللنقيب هاني شاكر قائلا: “أنا تحت أمر النقابة وراضي بنتيجة التحقيق أيا كانت”.

- التحقيق استمر لمدة 15 دقيقة

وأضاف "البحراوي" إنه جلس ما يقرب من 15 دقيقة داخل غرفة التحقيق، وذلك بحضور كل من  أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين والموسيقار حلمي عبدالباقي، عضو مجلس النقابة وممثلي الشئون القانونية للنقابة.

وكانت النقابة قد أوقفت تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على مسامع الجمهور، من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة.

- صلح واعتذار

وفي وقت سابق، كان أسدل مطربا المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي الستار على خلافهما بفيديو لهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قدما فيه اعتذارهما للجمهور ولنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عما بدر منهما، وذلك بعد قرار النقابة بوقفهما لمدة شهر، وذلك بعد مشاجرة نقلت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونشر رضا البحراوي عبر حسابه بموقع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يجمعه بحسن شاكوش داخل سيارة أحدهما، مصحوبا بتعليق "إحنا بنتأسف للجمهور على اللي صدر مننا والحمد لله الموضوع اتحل على خير.. واحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والأستاذ النقيب هاني شاكر".

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