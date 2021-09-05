حسن شاكوش ورضا البحراوى يصلان نقابة الموسيقيين للتحقيق معهما (صور)

وصل مطربا المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي، منذ قيل، مقر نقابة المهن الموسيقية استعدادا للتحقيق معهما وسماع أقوالهما فيما حدث خلال الأيام الماضية من خلاف وتطاول في حفلتهما الغنائية الأخيرة بالساحل الشمالي وعبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حسن شاكوش ورضا البحراوي

وجلس كل من شاكوش والبحراوي في غرفتين منفصلتين، بحضور كل من أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين والموسيقار حلمي عبدالباقي، عضو مجلس النقابة.

حسن شاكوش ورضا البحراوي

وكانت النقابة قد أوقفت تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة.

وفي وقت سابق، كان أسدل مطربا المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي الستار على خلافهما بفيديو لهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قدما فيه اعتذارهما للجمهور ولنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عما بدر منهما، وذلك بعد قرار النقابة بوقفهما لمدة شهر، وذلك بعد مشاجرة نقلت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رضا البحراوي عبر حسابه بموقع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يجمعه بحسن شاكوش داخل سيارة أحدهما، مصحوبا بتعليق "إحنا بنتأسف للجمهور على اللي صدر مننا والحمد لله الموضوع اتحل على خير.. واحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والأستاذ النقيب هاني شاكر".

- تفاصيل مشادة حفل الساحل

وكان الخلاف قد اشتعل منذ عدة أيام في حفل ضم المطربين في الساحل الشمالي، حيث اشتبك "شاكوش" مع الفرقة الموسيقية الخاصة بـ"البحراوي" بعد أن طلب منهم إخلاء المسرح ليقدم فقرته.

وحسب رواية "البحراوي" فإن "شاكوش" لم يكن نجم الحفل وإنما يقدم أغنيتين فقط، بينما كان هو نجم الحفل ولذلك لم يكن من حقه المطالبة بإخلاء المسرح من الفرقة الموسيقية، بينما توضح الفيديوهات التى تم تسريبها للحفل أن شاكوش قام بأداء حركات بذيئة للفرقة التي حاولت الاشتباك معه قبل أن يحتوي منظمو الحفل الأمر وينصرف شاكوش.

وتطور الأمر بعد ظهور "البحراوي" على المسرح ليتساءل عن "شاكوش" واصفاً إياه بأنه "جري"، وهو ما صوره حضور الحفل وقاموا بتداول الفيديو على "السوشيال ميديا"، وهو ما أثار حفيظة حسن شاكوش الذي خرج بفيديو آخر قال فيه "أنا هربان يا جماعة في شرم الشيخ علشان عندي حفلة ادعولي".

ورد البحراوي على شاكوش في بث مباشر على صفحته وصفه فيه بأنه فنان "فلاشة" في إشارة لتقديمه أغانيه على المسرح بتقنية "play back" وليس غناء حي، كما قال إن السبب في نجاح "شاكوش" أغنية "بنت الجيران" التى قدمها مع عمر كمال وأن الأخير هو السبب في نجاحها.

كما اتهم "البحراوي" زميله بأنه قام بسبه ووالدته لذلك يرفض الصلح معه، مهدداً "شاكوش" بنشر تسجيلات المكالمات التى يرجوه فيها تقديم "دويتو" معه، ووجه رسالة لنقابة المهن الموسيقية قائلاً: "بوجه رسالة لنقابة المهن الموسيقية أنا عضو نقابة وفرقتي أعضاء بالنقابة والبلد فيها قانون وعايز حقي بالقانون".