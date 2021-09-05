الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تتخطى حاجز الـ4 ملايين إصابة بكورونا منذ تفشي الجائحة

علم ألمانيا
علم ألمانيا

أفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الأحد، بأن أكثر من 4 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا في ألمانيا منذ تفشي الجائحة.

وبحسب بيانات المعهد،  فإن مجموع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ 4 ملايين و 5641 حالة حتى اليوم الأحد، في حين أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير من ذلك، حيث تمر العديد من الإصابات دون أن يلاحظها أحد.

وكشف المعهد بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 92346 شخصا في ألمانيا حتى الآن.

من جهة أخرى دعا مسؤولو وزارة الصحة المواطنين الألمان إلى الإسراع للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث حصل أكثر من 61%من سكان ألمانيا، أو 50.9 مليون شخص، على الجرعة الكاملة للقاح المضاد لهذا الفيروس، لكن ذلك يعد منخفضا مقارنة بنظيراتها من البلدان الأوروبية الأخرى.

وكان معهد روبرت كوخ  أفاد في وقت سابق من اليوم ، بتسجيل 10 آلاف و 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 21 حالة وفاة.

 وكان إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 220.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و 737136.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

معهد روبرت كوخ الألماني فيروس كورونا حصيلة الإصابات حصيلة الوفيات المانيا

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وائل لطفي

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