الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل السفر من والى الكويت تعرف الإجراءات الصحية الجديدة

الطيران الكويتي
الطيران الكويتي

قالت مصر للطيران  إن المسافرين إلى الكويت أو القادمين منها على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران او احدى الشركات المصرح لها بالسفر من وإلى الكويت  لابد وان  يكون بحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا  بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يومًا السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

شروط السفر إلى الكويت

وأوضحت الشركة، أنه سيتم إجراء تحليل «ID Now Covid-19» وفي حال إيجابية النتيجة للاختبار، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

 

شروط السفر إلى مصر

وفيما يتعلق بالركاب القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول الغير متأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يومًا السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة «جهة الإصدار» بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

ويراعى الفترة الزمنية، وذلك بمرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين «فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك» أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.

 

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رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين 2021 عبر موقع وزارة الصحة المصرية الرسمى

 

يشار إلى أن شركة مصر للطيران، وافقت على مد صلاحية جميع تذاكر السفر على رحلات الشركة التي تسيرها من وإلى دولة الكويت، والتي تم إصدارها اعتبارا من 19 مارس 2020، قبل وقف الرحلات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت إدارة تنشيط مبيعات وكلاء السفر التابعة لشركة مصر للطيران، خطابا موجه إلى جميع وكلاء السياحة المتعاملين مع الشركة، تؤكد فيه موافقتها على مد صلاحية جميع تذاكر الركاب التى صدرت قبل وقف الرحلات التجارية بين مصر والكويت.

وبحسب منشور مصر للطيران، فإن هذه التذاكر أصبحت التي تم إصدارها قبل وقف الطيران، صالحة للسفر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، مع إعفاء جميع هذة التذاكر من رسوم تغيير مواعيد السفر أو أي غرامات تأجيل أو تأخير. 

وأكدت مصر للطيران، على ضرورة إلتزام جميع المسافرين بالاشتراطات والإجراءات الصحية التى أعلنت عنها السلطات الكويتية، لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

مصر للطيران المسافرون الي الكويت تطعيم ضد فيروس كورونا إجراء PCR بمطار الوصول مصر والكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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