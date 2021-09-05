محافظ المنيا: وصول أجهزة طبية لدعم المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الصدر والحميات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة تسلمت مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية لدعم مستشفى صدر المنيا والحميات، في إطار المرحلة الثانية لتطوير المستشفيين، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.

وصول مجموعة من الأجهزة الطبية لمستشفيي الحميات

وأضاف المحافظ، خلال تفقد السيارات المحملة بالأجهزة أمام ديوان عام المحافظة، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصول مجموعة من الأجهزة الطبية لمستشفيي الحميات

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة سبل الرعاية والتدريب لجميع أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية، مع توفير جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية بمستشفيات المحافظة.

وصول مجموعة من الأجهزة الطبية لمستشفيي الحميات

وتابع محافظ المنيا، أن الأجهزة تأتي في إطار التطوير الذى طال المستشفيين ولمواجهة الموجة الحالية من فيروس كورونا تحسبا لزيادة عدد المصابين في المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا .

وصول مجموعة من الأجهزة الطبية لمستشفيي الحميات

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم وصول 39 سرير رعاية و40 سرير داخلي و12 جهاز تنفس صناعي، مشيراً لاستمرار التنسيق الدائم مع وزارة الصحة لتقديم الدعم الكامل لكافة مستشفيات المحافظة.