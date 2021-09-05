الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية «دور ثانٍ» للثانوية العامة (صور)

طلاب
طلاب

تداولت صفحات الغش الإلكتروني أجزاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة (دور ثانٍ)، بعد بدء لجنة الامتحان، حيث نشرت الصفحات صورا من امتحاني اللغة الفرنسية والألمانية.

ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة بلجان امتحانات الدور الثاني امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 27 ألفا و141 طالبا وطالبة، وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب والمراقبين من مخاطر الإصابة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

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امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ويؤدي طلاب الثانوية العامة «المكفوفون» امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي (6) طلاب وطالبات.

وكانت قد انطلقت، صباح أمس، امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، حيث أدى 18 ألفا و555 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية بالشعبتين (العلمية، الأدبية) وطلاب الدمج، كما أدى (6) طلاب من المكفوفين امتحان اللغة العربية (الورقة الأولى)، داخل 338 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

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امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمّنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ووجّه حجازي بمنع دخول الأعضاء المنظمين للامتحانات إلى اللجان، ويحق الدخول للمحافظ، ومدير المديرية فقط.

الدور الثاني محافظة القاهرة وزارة الداخلية امتحانات الدور الثاني إلكتروني السوشيال ميديا مكفوفين على مستوى الجمهورية لجان الامتحانات امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة

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