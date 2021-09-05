240 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 240 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021-2022.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 5-9-2021.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمي أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء اليوم الأحد الموافق 5-9-2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، تمهيدا لإعلان نتيجة التنسيق، على أن تستعد للمرحلة الثالثة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ومسئولي مكتب التنسيق، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر غد الإثنين 6 سبتمبر.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.