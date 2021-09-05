الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«واشنطن بوست»: سيدة أمريكا الأولى تدرس في الجامعة حضوريًا في سابقة تاريخية

جيل بايدن
جيل بايدن

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن سيدة أمريكا الأولى "جيل بايدن" الحاصلة على الدكتوراة في مجال التعليم سوف تستأنف الأسبوع المقبل عملها في التدريس الجامعي، لكن بشكل حضوري هذه المرة، وسط تفشي سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم “الأحد”  - إن السيدة بايدن ستقوم بالتدريس شخصيًا بعد عام من إعطاء الدروس عن بعد بسبب الوباء.

ونقلت عن متحدث باسم السيدة الأولى - في رسالة عبر البريد الإلكتروني - قوله "بإمكاني التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل".

وأشارت الصحيفة الى أن السيدة الأولى ستدرُس أصول الكتابة الأكاديمية في جامعة "كوميونيتي كولدج" في فيرجينيا خارج واشنطن ولمدة 13 أسبوعًا.

جدير بالذكر أن جيل بايدن بدأت التدريس في فيرجينيا عندما كان زوجها نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لتصبح بذلك أول سيدة أمريكية أولى تجمع بين دورها في البيت الأبيض ووظيفة خارج الرئاسة.

ولطالما أكدت جيل بايدن أنها ستواصل التدريس بعد وصولها إلى البيت الأبيض.

بايدن سيدة أمريكا الأولى الولايات المتحدة واشنطن

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وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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