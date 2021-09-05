الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة وزير الصحة السودانى بفيروس كورونا

وزير الصحة السوداني
وزير الصحة السوداني عمر النجيب

أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطته أحد المصابين في العمل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء « سونا» السودانية ، قال «النجيب» ، إنه خالط نهاية الأسبوع الماضي أحد المصابين خلال العمل.

وأضاف: «أجرينا الفحوصات فور معرفتنا وقد كانت النتيجة سالبة للجميع، منذ بداية الأسبوع شعرت ببعض الأعراض الموحية بالإصابة بفيروس كورونا، أعدت الفحص وكانت النتيجة موجبة هذه المرة، اتبعت التعليمات الصحية الصادرة من الزملاء مسؤولي مراكز العزل».

وتابع: «أتماثل للشفاء بحمد الله، وبفضل التطعيم الذي كنت قد تلقيته مسبقًا.. أنا الآن بصحة جيدة وأتابع مع الزملاء سير العمل في الوزارة من مكان الحجر "المنزل"، وخاصة ترتيبات حملات التطعيم القومية».

واستطرد الوزير: «أهيب بالجميع للإسراع بتلقي لقاحات كورونا حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم».

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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