السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ربة منزل تتهم زوجها بهتك عرض طفلها في قنا: المتهم مدير مدرسة

هتك عرض
هتك عرض

اتهمت ربة منزل وابنها، السبت، زوجها بهتك عرض طفلها البالغ 5 سنوات بمنطقة المنشية في مدينة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

القصة بدأت عندما تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، بلاغًا بقيام ربة منزل وابنها (أيمن.ي.م)، البالغ من العمر 5 سنوات، باتهام زوجها الذي يعمل مدير مدرسة بقنا بهتك عرض طفلها.

بتوقيع الكشف الطبي على الطفل، تبين وجود تورم بفتحة الشرج، وتم إحالة الطفل إلي الطب الشرعي، فيما تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة. 

وكشفت التحريات الجنائية أن المتهم يبلغ من العمر 58 عامًا، والزوجة 35 عامًا، وبينهما خلافات عائلية وهي الزوجة الثالثة للمتهم، وأقرت الزوجة أن زوجها يعاني من مرض نفسي، وشاهدته بعد الواقعة في حالة ارتباك شديد وأخبرها طفلها أن والده خلع سرواله عنوة، واتهمته في محضر رسمي بقسم شرطة قنا.

بمواجهة المتهم، أنكر خلال اعترافاته بمحضر الشرطة التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

قنا قسم شرطة عمل هتك تحقيق طفلة عاطل حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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